O lucro líquido do Badesul Desenvolvimento S/A – Agência de Fomento registrou resultado de R$ 24,6 milhões no primeiro semestre. O valor é 42% maior em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço foi publicado nesta terça-feira (20). Até junho, foram aprovadas 88 operações de crédito, no valor total de R$ 179,7 milhões e desembolsados R$ 111,6 milhões.

Deixe seu comentário: