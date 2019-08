Bailarinas do Faustão curtem despedida de solteira juntas

Gabrielle Cardoso, uma das bailarinas do Faustão, reuniu amigas, bailarinas e ex-bailarinas do Domingão do Faustão (TV Globo) em Ilhabela, no litoral de São Paulo, para sua despedida de solteiro. Em setembro deste ano, ela se casará com o músico Felipe Saab, que faz parte do grupo de pagode Jeito Moleque.

Um passeio em um barco com muita bebida foi um dos programas do dia. A ex-bailarina Tainá Grando, que participou do programa até o começo de 2018, postou em suas redes sociais um registro deste momento das amigas e disse que elas que organizam a festa e ganham presente também. “A gente organiza a festa para noiva e quem ganha presente é a gente. Goooosto disso”.

Na parte da noite, elas confraternizaram usando pijamas com estampa de vaquinha. A noiva compartilhou uma foto de véu. No dia anterior ao passeio de lancha usando biquíni, a noiva e as amigas posaram com maiôs. Enquanto a noiva usou um modelito branco, as amigas usaram a peça de banho na cor preta.

A bailarina Tatiana Scarletti, que ainda permanece no programa, contou que a despedida de solteira foi organizada como uma surpresa para a noiva, que não sabia o destino. “Invadimos a casa bem cedinho, tentamos não fazer barulho, mas a gente é muito destrambelhada”, contou sobre o “rapto” que fizeram com a amiga.

Ana Paula Guedes, decana do balé do Faustão, também aproveitou o ensejo para fazer um misto de bons votos com ótimos merchans. “Eu tô tão feliz por te ver feliz, miguri! Que você seja cada vez mais feliz ✨A #DespedidaDaGabe ficará pra história, assim como essa canga linda da @quadroid e os biquínis da @lambadabeachwear”, escreveu.

Reunidas, as bailarinas envolvidas somam milhões de seguidores. Todas fizeram diversos posts enaltecendo a amiga que está prestes a casar com Felipe Saab, e as empresas que viabilizaram a inesquecível despedida de solteira. Dentre as lembrancinhas, as indefectíveis taças com os dizeres “quem pegou, pegou” e “quem não pegou, não pega mais”.

Em meados de julho deste ano, a produção do programa demitiu 11 bailarinas. A emissora não informou o número atual de mulheres que compõem o balé do programa. A maior parte da lista das dispensadas está na atração há mais tempo que as outras ou tem mais de 30 anos de idade, segundo informou a colunista Keila Jimenez, do Portal R7.

Questionada, a Globo respondeu que o programa “renova seu quadro de bailarinas periodicamente, numa rotina que acontece desde a sua estreia”. A atração dominical estreou em março de 1989.

Deixe seu comentário: