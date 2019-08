Bairros ficam sem água e rua é bloqueada para conserto do Dmae na zona leste da capital

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está realizando um serviço na Rua Luís de Camões, em Porto Alegre. O conserto começou às 10h desta terça-feira (20) e deve ir até o final do dia. A rua precisou ser bloqueada e o trânsito na via do Bairro Santo Antônio está sem acesso no cruzamento com a Avenida Bento Gonçalves.

A equipe precisou abrir um buraco próximo ao Clube Geraldo Santana para arrumar a rede de água. De acordo com o Dmae, o local estava tendo um vazamento. Devido a isso, dois bairros da capital estão sem água: Partenon e Santo Antônio.

Para quem depende de coletivo, a linha de ônibus T3 teve mudança no seu trajeto no sentido norte-sul, pegando desvio pela rua Voltaire Pires. Já para quem usa carro, tem a possibilidade de utilizar a rua Antônio Ribeiro.

