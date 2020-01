Rio Grande do Sul Baixo nível do rio Taquari pode ser a causa do aparecimento de espuma branca

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Espuma branca no leito do rio pode ser avistada em pelo menos sete municípios da região Foto: Diego Hoffmeister/Sema Espuma branca no leito do rio pode ser avistada em pelo menos sete municípios da região. (Foto: Diego Hoffmeister/Sema) Foto: Diego Hoffmeister/Sema

A espuma branca que se espalhou pelo rio Taquari nos últimos dias e que é avistada em pelo menos sete municípios da região pode ser resultado do baixo nível do rio. Essa é uma das hipóteses de análise preliminar realizada pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) após vistorias e coleta de amostras no rio. O resultado final da análise deve ser divulgado até o final desta semana.

Na última sexta-feira (17), uma equipe fez um sobrevoo com um helicóptero do Comando Aéreo da Brigada Militar pela parte média do rio e seguiu seu curso por cerca de 80 quilômetros em busca da origem da espuma. Em todo o trajeto, desde Roca Sales e Encantado, no Vale do Taquari, até a divisa entre Bento Gonçalves e Cotiporã, na Serra Gaúcha, foram encontradas manchas, porém sem registro de mortandade de peixes.

A análise preliminar da Fepam não aponta para substância tóxica ou lançamento clandestino de resíduos. Uma das hipóteses para o surgimento da espuma é o baixo nível do rio devido à estiagem. “A falta de chuvas faz com que os rios operem em capacidade reduzida, acumulando substâncias”, explica o biólogo e analista ambiental da Fepam Diego Hoffmeister.

A suspeita é de que a espuma tenha aparecido no rio entre os dias 11 e 12 de janeiro. Os técnicos aguardam o resultado da análise das amostras para definir as próximas ações.

