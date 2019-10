Bancos europeus, juntos, têm agora valor de mercado inferior ao da Apple

Os 36 credores do Índice Bloomberg 500 de bancos, com US$ 28 bilhões em ativos e mais de 2 milhões de funcionários, caíram abaixo do valor de mercado das gigantes de tecnologia como Apple e Microsoft, disse nesta sexta-feira (18) Andreas Treichl, presidente do banco austríaco Erst.

Os bancos europeus vêm cambaleando há anos desde a crise financeira, lutando contra taxas de juros baixas e perdendo participação frente aos concorrentes americanos em negócios globais. Treichl apontou algumas das dificuldades que impedem que os formuladores de políticas europeus elaborem normas comuns que permitam o desenvolvimento de mercados de dívida e os bancos de garantir mais empréstimos.

“A Europa estará em constante desvantagem em relação aos EUA e outras partes do mundo que estão trabalhando para desenvolver seus mercados de capitais mais rapidamente do que na Europa “, disse Treichl durante conferência organizada pelo Instituto de Finanças Internacionais, em Washington.

As empresas no índice bancário valiam US$ 1 bilhão a mais que a Apple em 2014. Treichl destacou uma área que dá aos bancos europeus a chance de alcançar os rivais internacionais: esforços de financiamento para combater as mudanças climáticas.

“A Europa ainda tem uma grande chance de fazê-lo – particularmente no campo do meio ambiente e da sustentabilidade”, disse ele. “Meu palpite é que a chance é substancialmente superior a 50% de que vamos estragar tudo.”

No topo

A Apple é a marca mais valiosa do mundo, com valor de mercado estimado em US$ 234,2 bilhões, segundo o relatório Best Global Brand da Interbrand, consultoria global de avaliação de marcas.

Na sequência, após a dona do iPhone, estão Google (US$ 167,7 bilhões) e Amazon (US$ 125,2 bilhões), no segundo e terceiro lugar, respectivamente. A presença das três marcas no pódio demonstra o domínio do setor de tecnologia no ranking, que conta com 100 marcas.

Segundo o estudo, as empresas de tecnologia, somadas, possuem um valor de mercado de US$ 789 bilhões. Para efeito de comparação, esse valor é maior que o PIB da Argentina. Entre as cinco marcas com maior valor, apenas a Coca-Cola (US$ 63,4 bilhões) não é do setor de tecnologia.

Na contramão, o Facebook registrou uma queda de 12% e não está mais entre os dez primeiros colocados do ranking. A rede social de Mark Zuckerberg passou do nono lugar para o décimo quarto, com um valor estimado em US$ 39,85 bilhões.

Considerando a variação de crescimento, a Mastercard, que ficou na 62ª posição, foi a empresa que apresentou o maior valor de mercado (25%), seguida por Salesforce e Amazon, ambas com 24%. A Apple cresceu 9%, enquanto o Google registrou um aumento de 8% em seu valor de mercado.

A Coca-Cola foi a única que apresentou retração no top cinco: perdeu cerca de 4% do seu valor de mercado. Em quarto lugar ficou a Microsoft com valor de mercado de US$ 108,84 bilhões, que representa um aumento de 17%.

Estreantes

A Uber e o LinkedIn apareceram entre as 100 marcas mais valiosas pela primeira vez, considerando a série histórica do ranking que começou em 2000.

O aplicativo de mobilidade urbana ocupa a 87ª posição, com valor de mercado de US$ 5,71 bilhões. Já a rede social estreou na 98ª colocação, avaliada em US$ 4,83 bilhões.