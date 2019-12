Notas Brasil Bancos fazem a partir de hoje mutirão para renegociar dívidas

2 de dezembro de 2019

Alguns dos maiores bancos do país fazem a partir desta segunda-feira (2) um mutirão para renegociar dívidas de clientes em atraso. Segundo a Febraban, os débitos serão negociados em condições especiais. Até 6 de dezembro, mais de 200 agências bancárias de Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e Santander em todo o país vão ficar abertas até as 20h

