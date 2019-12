Economia Bancos realizam mutirão para a renegociação de dívidas a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

O mutirão faz parte de um acordo de cooperação com o Banco Central Foto: Agência Brasil O endividamento voltou a crescer no Brasil e já atinge 43,19% da renda das famílias, segundo o Banco Central. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Alguns dos maiores bancos do País realizam um mutirão, a partir desta segunda-feira (02), para renegociar dívidas de clientes em atraso. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os débitos serão negociados em condições especiais.

O mutirão faz parte de um acordo de cooperação com o Banco Central. Participam da iniciativa Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. Até sexta-feira (06), mais de 200 agências bancárias dessas instituições em todo o Brasil vão ficar abertas até as 20h. Além da renegociação de dívidas, será possível obter orientações financeiras.

Nas demais agências, será possível obter os mesmos serviços no horário normal de funcionamento. Pelos canais digitais e pela plataforma consumidor.gov.br também haverá renegociação e orientação financeira. Os bancos Votorantim e Safra participam apenas pelos canais digitais.

A Febraban afirmou que o percentual de desconto será decidido por cada instituição. Os bancos podem negociar, ainda, parcelamento, extensão do parcelamento e nova linha de crédito com juros menores.

