Bandeira vermelha: conta de luz ficará mais cara em agosto

Em agosto, a bandeira tarifária para energia elétrica será vermelha. Isso significa que há uma cobrança extra de R$ 4 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26), pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em julho, a bandeira tarifária foi amarela com acréscimo extra de R$ 1,50.

A mudança se deve à diminuição do volume de chuvas no país, e à possibilidade de aumento no acionamento das usinas termelétricas, que têm custo de geração de energia mais alto. O mês de agosto é tipicamente seco nas principais hidrografias do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo a Aneel, as bandeiras tarifárias sinalizam o custo real da energia gerada. O dinheiro gerado vai para uma conta específica e depois é repassado às distribuidoras de energia para compensar o custo extra da produção de energia.

Confira a tabela da Aneel:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,015 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha – Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,040 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Bandeira vermelha – Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,060 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

