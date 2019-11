Um barco com 14 pessoas a bordo naufragou no rio Uruguai, no município gaúcho de Barra do Guarita, no fim da noite de quarta-feira (06). A embarcação, que transportava estudantes, havia partido de Itapiranga (SC).

Um jovem de 19 anos desapareceu após o acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele é morador de Vista Gaúcha. Buscas são realizadas na região.

Os demais passageiros conseguiram se salvar. Uma mulher ficou ferida e passa bem.