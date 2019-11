Barrados no Baile: revival é cancelado após primeira temporada pela Fox

A emissora norte-americana Fox informou nesta quinta-feira (07) que o revival de Barrados no Baile, que atende pelo título de BH90210, foi cancelado após uma temporada. “Estamos muito orgulhosos por termos nos reunido em um evento muito especial de verão, uma das séries herdadas da rede e lançado com fãs de 90210 em todo o país”, afirmou a emissora em comunicado.

“Agradecimentos profundos e respeito por Brian [Austin Green], Gabrielle [Carteris], Ian [Ziering], Jason [Priestley], Jennie [Garth], Shannen [Doherty] e Tori [Spelling], que, juntamente com toda a equipe e todos nos estúdios da Fox e CBS Television despejaram seus corações e almas nesse reencontro verdadeiramente inventivo e nostálgico.”

O projeto estreou no dia 7 de agosto nos EUA. “BH90210” não foi um revival comum, já que trouxe os atores interpretando versões de si mesmos em vez de reprisar os papéis da “Barrados no Baile” original.

Na história da nova série, a turma de amigos se reuniu quase 20 anos depois do fim da série que fez com que todos se conhecessem. Juntos, eles tentaram vender uma nova versão de “Barrados no Baile” para várias emissoras.