Barragem se rompe próximo a Cuiabá e deixa comunidade isolada

Uma barragem no município de Nossa Senhora do Livramento, localizado a cerca de 40 quilômetros (km) de Cuiabá (MT), se rompeu nesta terça-feira (1°). A barragem era de mineração e, com o rompimento, a comunidade de Brejal acabou ficando isolada e teve o fornecimento de energia e serviços de telefonia interrompidos. Não houve nenhuma morte, mas dois funcionários deram entrada no hospital municipal sem ferimentos graves e já foram liberados.

Em nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema), disse estar trabalhando, em conjunto com a Agência Nacional de Mineração (ANM), para avaliar os impactos ambientais ocorridos devido o rompimento da barragem de mineração.

A barragem, que tinha 15 metros de altura e volume armazenado de mais de 582 mil metros cúbicos (m³), continha rejeitos de mineração de ouro. Em nota, a ANM disse que a barragem é classificada como de baixo dano potencial e que a última inspeção, em 21 de setembro, não detectou nenhuma anomalia. “Os extratos de inspeção regulares enviados nunca reportaram qualquer anomalia”, diz a nota.

