Notas Brasil Bebê morre ao cair do colo da mãe que ficou presa quando descia do ônibus

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Um bebê de dois anos morreu ao cair do colo da mãe após ela ficar presa com os pés na porta de um ônibus em Belo Horizonte na noite de domingo. O motorista disse em depoimento não ter visto que a mulher não havia descido e, por isso, arrancou com o veículo. Um inquérito do Detran de Minas Gerais fará a apuração do caso.

