Um bebê com uma rara condição que o fez nascer sem os olhos aguarda adoção na cidade russa de Tomsk. O pequeno Alexander K., foi deixado pela mãe aos cuidados de um orfanato depois que, quase no final da gestação, ela soube da deficiência do menino e, por ser muito jovem, não se sentiu em condições de cuidar dele. A imprensa local não informa sobre o paradeiro do pai.