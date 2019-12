Dicas de O Sul Bella Hub e Instituto Você realizam workshop exclusivo para crianças e adolescentes

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Encontros têm por objetivo despertar nos alunos uma maior compreensão das emoções e percepção dos próprios comportamentos e condutas Foto: Danilo Christidis/Divulgação Foto: Danilo Christidis/Divulgação

A hub de talentos Bella Hub, com sede em Porto Alegre (RS) e filial em Florianópolis (SC), firmou uma importante parceria com o Instituto Você, empresa presente em todo Brasil e especializada em treinamentos e desenvolvimento humano baseada na comunicação, autoestima, inteligência emocional e relacionamento interpessoal.

Juntos, irão realizar workshops para crianças e adolescentes com o objetivo de despertar neles uma maior compreensão das emoções e uma maior percepção dos próprios comportamentos e condutas, sensibilizando para uma mudança de atitude.

As oficinas acontecerão de forma lúdica, com linguagem e atividades coerentes com a capacidade de compreensão e entendimento da criança e do adolescente, dentro da faixa etária apropriada. Durante os encontros, a criança e o adolescente são levados a participar de brincadeiras, jogos e atividades, que permitem esta autopercepção e a tomada de consciência. Assim como, reflexões estimuladas para este fim.

“O workshop também oferece aos pais, pós-treinamento, um material orientativo para estimular em casa os novos comportamentos e condutas despertados, fortalecendo e reforçando o processo de mudança”, afirmou Dartagnan Sant´Anna, CEO da Bella Hub.

Pioneira no Sul do Brasil, a Bella Hub conecta crianças, adolescentes e jovens adultos às mais diversas carreiras do mundo do entretenimento, como a de modelo, publicidade, televisão e teatro. Além disso, prepara e alavanca carreiras.

Segundo Sant´Anna, a hub não atua com foco apenas em eventos, mas, sim, na vida profissional do casting, que recebe palestras de capacitação, com temas que vão desde desenvoltura, dicção, oratória, desenvolvimento diante das câmeras, até fotogenia e passarela. Hoje, a Bella Hub possui uma equipe de scouters, professores e parceiros em diversos setores do show business.

Alavancando carreiras

No dia 15 de fevereiro de 2020, ocorrerá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, o Bella Fantasy, com desfiles e atividades para conectar os talentos e as grandes e bem-conceituadas agências parceiras da Bella Hub.

“Temos um leque grande de agências parceiras e isso nos traz segurança e dá credibilidade na realização do trabalho”, destacou o CEO da empresa que conecta, em média, 85% dos participantes ao mercado de trabalho a cada evento realizado. Giovanna Alparone, a Aventureira Vermelha da turma de Luccas Neto, está confirmada como presença vip no evento. Informações sobre os workshops e interessados em participar do casting podem ser obtidos no 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br.

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário