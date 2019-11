Bendito Bicho lança livro com sessão de “patógrafo” neste sábado (09)

Neste sábado, 09 de novembro, às 16h30, a Bendito Bicho irá lançar o Bendito Livro, na Feira do Livro de Porto Alegre. A obra reúne fotos e histórias de 67 animais resgatados da rua e adotados, em uma narrativa emocionante, contada pela perspectiva dos próprios bichinhos. O lançamento contará com sessão de “patógrafos”, autógrafos dos próprios cães citados no enredo. Todo o valor arrecadado com a venda dos livros será destinado à causa animal.

Márcia Messa, idealizadora do projeto Bendito Bicho e autora do livro, afirma que seu estímulo em realizar esse trabalho foi de disseminar, ainda mais, a conscientização da adoção responsável. “O objetivo é chamar a atenção para a questão da adoção e repúdio aos maus-tratos e abandono”, afirma.

Sobre o Bendito Bicho – Desde 2016, o Bendito Bicho utiliza a fotografia como instrumento para incentivar a adoção responsável e sensibilizar sobre a castração, o abandono e os maus tratos aos animais. Entre as ações realizadas estão mostras fotográficas, eventos beneficentes e o calendário temático. Todo o valor arrecadado com eventos ou produtos vendidos são direcionados à causa animal, auxiliando protetoras independentes. Atualmente, o projeto auxilia dez protetoras. Confira mais informações sobre o projeto pelo site https://benditobicho.46graus.com.

Lançamento do “Bendito Livro”/ 09/11 (sábado)/ 16h30/ Feira do Livro (Praça da Alfândega – Centro Histórico)