O líder do partido centrista israelense Azul e Branco, Benny Gantz, principal rival de Benjamin Netanyahu, anunciou que não conseguiu formar governo de coalizão antes do prazo que se encerraria à meia-noite (19h no horário de Brasília). “O chefe do partido ‘Azul-branco’ Benny Gantz se comunicou com o presidente Reuven Rivlin para dizer que é incapaz de formar governo”, informou o partido.