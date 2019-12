Moda Bianca Petry apresenta 3ª edição de seu bazar

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Evento acontece a partir das 10h, no piso superior da Galeria Casa Prado e contará com opções acessíveis a todos os públicos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos nomes mais relevantes das redes sociais, a modelo e influenciadora Bianca Petry prepara para este domingo (08) a 3ª edição do seu bazar. O Bazar Bianca Petry acontecerá a partir das 10h no piso superior da Galeria Casa Prado (Rua Dinarte Ribeiro, 148 – Moinhos de Vento) e a entrada será a doação de 1Kg de alimento não perecível. Serão diversas opções de looks com valores que partem de R$ 20 e chegam no máximo a R$ 200.

Para Bianca, chegar à 3ª edição do projeto é um sinal de maturidade do modelo de negócio que ela estabeleceu nas redes, mas também aponta uma tendência no mercado da moda.

“O bazar, é claro, tem um apelo muito grande com as pessoas que me seguem e consomem os materiais que produzo. Mas a procura vai além disso. Creio que é um sinal do crescimento do consumo consciente e das possibilidades de ressignificar peças em vez de apenas se desfazer delas”, observa.

As peças que estarão à disposição do público variam dos tamanho PP ao M; do 34 ao 38; e todos os calçados são número 35. No dia não haverá provador. Trocas ou devoluções, pela proposta do projeto, não serão aceitas. Já o pagamento das peças poderão ser feitos em dinheiro, débito ou crédito – na opção à vista.

SERVIÇO:

O que: Bazar Bianca Petry

Quando: 08 de dezembro (domingo);

Onde: Galeria Casa Prado (Rua Dinarte Ribeiro, 148 – Moinhos de Vento);

Horário: a partir das 10h;

Entrada: doação de 1Kg de alimento não perecível

