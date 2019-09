Bilhete premiado da Mega-Sena para assessores do PT rende piadas na Câmara dos Deputados

Bastou o resultado da Mega-Sena ser divulgado, na noite desta quarta-feira (18), para internautas começarem a fazer piadas com o resultado. O prêmio de R$ 120 milhões do concurso 2.189 saiu para um bolão de funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados.

Cada um vai receber R$ 2,4 milhões. Segundo a Caixa, a aposta ganhadora é um bolão com 49 cotas. As dezenas sorteadas foram: 04, 11, 16, 22, 29 e 33. Na internet, tuiteiros de plantão utilizaram figuras e personagens na brincadeira com o resultado.

“Quer dizer que os ‘cumpanhêros’ ganharam na Mega-Sena?”. “Os pobres esperando para ganhar na Mega-Sena”. “Quem ganhou foram os funcionários do PT. O chororô que já tá rolando aqui com essa história dos petistas ganhando a Mega-Sena tá demais”.

“Eita gente invejosa!!!”, “Mega Sena saindo para assessores do PT em pleno governo do Bolsonaro? Nunca confiei tanto na loteria” foram algumas das brincadeiras que internautas postaram nas redes sociais.

Copeiras

Parte do grupo de assessores do PT que ganhou o prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena quer dividir a bolada com copeiras que trabalham na liderança do partido na Câmara dos Deputados.

Vencedores confirmaram que há uma articulação para doar parte do dinheiro às funcionárias que trabalham na copa. A informação também foi confirmada pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), que falou sobre a iniciativa em uma rede social. “Os assessores do PT que ganharam a Mega-Sena vão compartilhar o prêmio com as 4 copeiras, que costumavam participar, mas que não o fizeram esta semana”, disse.

As copeiras costumavam participar do bolão da liderança, mas ficaram de fora do último. A quantia que será doada a elas ainda não foi definida, nem a forma como a divisão ocorrerá.

Ganhadores passaram mal

Na noite de quarta-feira, ao descobrir que haviam vencido, três participantes do bolão chegaram a passar mal. O grupo teve uma queda de pressão e foi socorrido pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP). Apesar do susto, os assessores não precisaram de atendimento médico.

Um dos vencedores, que não quis se identificar, afirmou que aposta há 30 anos e estava confiante de que seria sorteado. “Pessoas que me conhecem sabem que sou jogador. Só ganha quem joga. Eu sabia que em algum momento ia ganhar. Vinha acertando de 3 a 4 números”, disse. “Ganhei na insistência, não foi na sorte.”

