Uma das mulheres mais ricas da Rússia morreu no domingo (31) está entre as vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte em Egelsbach, uma cidade próxima de Frankfurt, na Alemanha. Outras duas pessoas morreram no acidente. Natalia Fileva, de 55 anos, era coproprietária da S7 Airlines, a segunda maior companhia aérea da Rússia.