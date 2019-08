Billie Eilish deve lançar clipe de all the good girls go to hell

A cantora Billie Eilish esta trabalhando na divulgação de seu disco de estreia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Nesta quinta-feira (1º), por exemplo, Billie anunciou no Instagram que já pensa em um sucessor para “bad guy”, single mais recente do projeto.

Segundo ela, “all the good girls go to hell” deve ser a próxima faixa do projeto a ser enviada às rádios. Para completar, Billie compartilhou uma foto de sua agenda, na qual podemos ler: “Sábado: all the good girls go to hell gravação de vídeo”. Ou seja, é quase certeza de que a cantora realmente está gravando o clipe! Ela ainda escreveu: “Isso te faz se sentir melhor?”.

Para ir matando a curiosidade, confere o disco da cantora:

