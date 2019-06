Bispo chileno renuncia após comentários sobre a ausência de mulheres na Santa Ceia

Um bispo auxiliar chileno indicado pelo papa Francisco um mês atrás renunciou nesta sexta-feira, informou a Arquidiocese de Santiago em nota, semanas depois de ele fazer comentários polêmicos sobre a ausência de mulheres na chamada Santa Ceia. As informações são da agência de notícias Reuters.

O bispo Carlos Eugenio Irarrazaval foi apontado pelo papa em uma tentativa de reconstruir a credibilidade da Igreja após um escândalo de abusos sexuais que expôs centenas de acusações que agora são investigadas por promotores criminais.

A Arquidiocese de Santiago não especificou as razões para a saída de Irarrazaval, mas disse que o papa Francisco havia aceitado a renúncia do bispo “em favor da união e para o bem da Igreja”.

Não foi possível contatar Irarrazaval para ele comentar o assunto.

A curta passagem do bispo começou com uma entrevista televisionada em maio, na qual ele disse que não havia mulheres sentadas à mesa da Santa Ceia e que “temos que respeitar isso”.

“Jesus Cristo tomou decisões e elas não eram ideológicas… e queremos ser fiéis a Jesus Cristo”, disse.

De acordo com a Bíblia, a Santa Ceia foi a última refeição de Cristo ao lado de seus discípulos antes de sua morte por crucificação, e é retratada em muitas obras de arte.

Os comentários provocaram uma forte repercussão entre críticos da Igreja e em grupos de direitos das mulheres em meio a uma onda de queda de popularidade da Igreja Católica por conta de uma série de escândalos sexuais envolvendo sacerdotes católicos no Chile e no mundo.

Emissões de carbono

O papa Francisco disse nesta sexta-feira que estabelecer preço para emissões de carbono é “essencial” para conter o aquecimento global – sua declaração mais clara até hoje em apoio à penalização de poluidores – e apelou para que os descrentes da mudança climática ouçam a ciência.

Em um discurso a executivos do setor energético feito ao final de uma reunião de dois dias, ele também pediu por reportagens “abertas, transparentes, baseadas na ciência e padronizadas” sobre riscos climáticos e uma “transição energética radical” do carbono para salvar o planeta.

A fixação de preço para emissões de carbono, seja por impostos ou esquemas de troca de emissões, é usada por muitos governos para fazer os consumidores de energia pagarem pelos custos do uso de combustíveis fósseis, que contribuem para o aquecimento global, e para fomentar o investimento na tecnologia de baixo carbono.

O Vaticano não divulgou os nomes dos participantes do encontro a portas fechadas em sua Academia de Ciências, que repetiu outro de 2018, mas fontes da indústria disseram que se acredita que as empresas representadas são as gigantes Eni, Exxon, Total, Repsol, BP, Sinopec, ConocoPhillips, Equinor e Chevron.

Um grupo pequeno de manifestantes se reuniu diante de um portão do Vaticano. Um deles exibiu um cartaz dizendo “Queridos CEOs do Petróleo: Pensem em Seus Filhos”.

Francisco, que fez muitos apelos pela proteção ambiental e se chocou com líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da mudança climática, disse que a crise ecológica “ameaça o próprio futuro da família humana”.

Ele criticou implicitamente aqueles que, como Trump, negam que a mudança climática seja causada sobretudo pela atividade humana.

“Durante tempo demais, fracassamos coletivamente em ouvir os frutos das análises científicas, e as previsões apocalípticas não podem mais ser encaradas com ironia ou desdém”, disse. O debate sobre mudança climática e transição energética precisam se basear na “melhor pesquisa científica disponível hoje”.

No ano passado, Trump rejeitou projeções de um relatório de seu próprio governo segundo o qual a mudança climática causará danos econômicos sérios à economia dos EUA.

“Diante de uma emergência climática, precisamos agir de acordo, de maneira a evitar perpetrar um ato de injustiça brutal contra os pobres e as gerações futuras”, disse o papa.

