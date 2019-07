Cento e quarenta e sete empresas de Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Viamão foram fiscalizadas por agentes fiscais do CREA-RS em uma blitz na área mecânica e metalúrgica entre os dias 9 e 11 de julho. O setor industrial representa 23% do PIB do Estado e deixou o RS entre os quatro que mais avançaram na área.

