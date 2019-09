Os incêndios que consumiram milhões de hectares de florestas e campos no Leste da Bolívia começaram a ser controlados, de acordo com uma fonte militar. Um relatório da ONG Fundação Amigos da Natureza indica que 5,3 milhões de hectares foram consumidos pelas chamas no país. Em relação à área queimada, há quase um mês o governo boliviano não apresenta um relatório oficial.

