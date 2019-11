O novo governo da Bolívia anunciou a ruptura das relações com o regime de Nicolás Maduro e a expulsão de todos os funcionários da embaixada da Venezuela em La Paz, alegando a suposta interferência deles em assuntos internos do país. A ministra interina do Exterior da Bolívia disse que o Executivo atual será coerente com os princípios da democracia.