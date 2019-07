O maior índice de ações da B3 fechou em leve baixa nesta terça-feira, primeiro dia da safra de balanços do segundo trimestre. O dia também foi marcado pela notícia de que a liberação do FGTS será limitada a R$ 500. As construtoras, por sua vez, avançaram. O Ibovespa teve baixa de 0,24%, a 103.704,28 pontos, enquanto o giro financeiro da sessão somou 10,6 bilhões de reais.

