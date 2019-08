A notícia de que o governo dos Estados Unidos adiou até dezembro a tarifa a ser aplicada a produtos chineses reverteu o mau humor do mercado nesta terça-feira. As bolsas europeias, que vinham em queda, fecharam no azul, e o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, ganhou fôlego. O índice subiu 1,36% aos 103.299 pontos.

Deixe seu comentário: