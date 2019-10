O Ibovespa terminou o pregão em queda de 0,66%, a 104.053 pontos, mostrando mais uma vez que o índice não tem força para deixar o intervalo de preços no qual entrou no começo de setembro, mesmo com avanço da Previdência no Senado. Oscila entre 103 mil e 105 mil pontos desde então. O volume de negócios nesta terça foi de R$ 14,2 bilhões.

Deixe seu comentário: