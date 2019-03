Bolsonaro agradece com um telefonema a embaixadora que bateu boca com Jean Wyllys na Organização das Nações Unidas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, telefonou diretamente para a embaixadora do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas), Maria Nazareth Farani Azevedo, que bateu boca com o ex-deputado federal Jean Wyllys em um evento na entidade, de acordo com informações do portal UOL.

O gesto do mandatário brasileiro é considerado raro nos meios diplomáticos, já que dificilmente um presidente liga diretamente para um embaixador, sem que seja intermediado pelo ministro das Relações Exteriores. Bolsonaro agradeceu a Maria Nazareth por ter questionado o ex-parlamentar na ONU.

Jean Wyllys havia feito acusações ao governo Bolsonaro e chegou a sugerir que o mandatário brasileiro teria envolvimento com o crime organizado no Brasil. Ele também alertou a respeito de supostas violações dos direitos humanos no País.

Após as declarações de Jean, a embaixadora começou a gritar de modo contundente que o ex-deputado “envergonha” o Brasil. Alguns dias antes, o presidente sinalizou que estaria descontente com embaixadores que não retratavam de forma positiva a sua imagem no exterior.

No Palácio do Planalto, o gesto do presidente em ligar para a embaixadora brasileira na ONU tornou-se uma demonstração de que, a partir daquele momento, Maria Nazareth teria acesso direto ao mandatário, e o ato poderia ser considerado como um verdadeiro “endosso” a gestos que sejam considerados semelhantes em se tratando de ataques contra Bolsonaro e o governo no exterior.

Algumas especulações foram levantadas em relação ao Itamaraty sobre a possibilidade de que alguns nomes da chancelaria possam substituir o atual ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo.

Chilique

O ministro das Relações Exteriores brasileiro teve um chilique na frente de outros ministros por causa da participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no encontro privado entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump na terça-feira (19), em Washington, nos Estados Unidos.

Araújo não participou da reunião entre os dois líderes, realizada no Salão Oval da Casa Branca. Segundo pessoas que estavam presentes no momento, Araújo ficou especialmente irritado após ler o blog da jornalista Míriam Leitão, do jornal O Globo. No texto, ela afirma que o Itamaraty saiu rebaixado com a ida de Eduardo para o encontro com Trump e diz que, se Araújo tivesse “alguma fibra”, ele pediria para deixar o cargo.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, a percepção dos presentes foi de que o ministro às vezes tem comportamento instável. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou acalmá-lo.

Como o secretário de Estado dos EUA (cargo equivalente ao de ministro das Relações Exteriores), Mike Pompeo, não estava presente no encontro, não seria esperado que Araújo estivesse. Pompeo estava em viagem no exterior e não participou em nenhum momento da visita de Bolsonaro aos EUA.

