Bolsonaro cancela ida a reunião sobre a Amazônia por recomendação médica

O presidente da República, Jair Bolsonaro, cancelou a sua participação na reunião regional sobre os incêndios na Amazônia, prevista para a próxima sexta-feira (06) na cidade colombiana de Letícia, por “orientação médica”, informou nesta segunda-feira (02) o porta-voz da Presidência do Brasil, general Otávio do Rêgo Barros.

“Por questões de orientação médica, o presidente precisará, a partir de sexta-feira, entrar em uma dieta líquida. A consequência disso é praticamente inviabilizar uma viagem a Letícia nesse momento”, disse o porta-voz do governo federal.

“O governo brasileiro está analisando a possibilidade de um substituto ao presidente da República, uma autoridade que possa representá-lo neste evento ou, eventualmente, a postergação a fim de que o próprio presidente, pela importância que atribui ao tema, possa estar presente em uma futura reunião”, completou Rêgo Barros.

Na semana passada, o presidente brasileiro havia acertado um encontro que reuniria países com territórios amazônicos para discutir a situação da floresta, que é alvo de diversas queimadas nos últimos dias. A ideia era que, ao final da reunião, fosse emitido um comunicado conjunto para afirmar que os países vizinhos estão ao lado do Brasil na defesa da soberania nacional.

A declaração seria uma reação à ideia de “internacionalização” da Amazônia levantada pelo presidente francês, Emannuel Macron, no encerramento da reunião do G7, grupo que reúne os sete países mais ricos do mundo.

Bolsonaro conversou por telefone com os presidentes Iván Duque (Colômbia) Martín Vizcarra (Peru) e Lenin Moreno (Equador) para coordenar a reunião. Também foram convidados os chefes de Estado de Bolívia, Guiana e Suriname. A Venezuela, apesar de ter em seu território parte da floresta amazônica, não foi chamada para o encontro.

Cirurgia

O presidente do Brasil vai passar pela quarta cirurgia desde a facada que levou durante a campanha eleitoral do ano passado. O procedimento é de médio porte e será realizado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo os médicos, Bolsonaro será submetido à intervenção por conta do surgimento de uma hérnia no lugar da incisão anterior.

Mourão

A nova cirurgia a que o presidente será submetido no domingo fez com que o seu vice, general Hamilton Mourão, cancelasse uma viagem ao Reino Unido. Mourão fez o anúncio do cancelamento por meio de nota.