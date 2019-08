Bolsonaro deve viajar para Japão, China e mais três países asiáticos em outubro

O Palácio do Planalto e o Itamaraty estão se preparando para a maior viagem internacional do presidente da República, Jair Bolsonaro, desde o início do seu mandato. Ele visitará cinco países da Ásia na segunda quinzena de outubro.

Bolsonaro deve passar por Japão, China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. Antes de iniciar a viagem, que deve durar até dez dias, Bolsonaro irá a Salvador (BA) participar de uma missa festiva em homenagem à Irmã Dulce na Arena Fonte Nova, no dia 20 de outubro, uma semana após a cerimônia de canonização da religiosa no Vaticano.

A previsão, neste momento, é de que o presidente embarque da Bahia rumo a Tóquio, no Japão, onde participará da cerimônia de sucessão imperial, marcada para começar no dia 22 de outubro. O imperador do Japão, Naruhito, ascendeu formalmente ao Trono do Crisântemo em maio, no lugar do seu pai, Akihito, de 85 anos, que abdicou por conta da idade avançada e estado de saúde frágil.

Essa será a segunda passagem do brasileiro pelo país asiático depois de assumir o Planalto. Ele esteve na cidade de Osaka no final de junho para a reunião da cúpula do G20.

Em seguida, o presidente deve ir para a China, em uma visita oficial que vem sendo planejada desde o início do mandato e estava inicialmente prevista para agosto. O vice-presidente Hamilton Mourão foi ao país em maio como preparação para a ida de Bolsonaro.

No roteiro que foi fechado neste mês, os três destinos seguintes serão Emirados Árabes, Qatar e Arábia Saudita, nesta ordem. Ele deverá se encontrar com os líderes dos países. No primeiro semestre, o Brasil teve impasse com a comunidade árabe, causado pela forte aproximação com Israel.

Em abril, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, anunciou que o presidente visitaria, no mesmo semestre, um grupo de nações árabes, entre as quais os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, ambos fortes aliados do governo do presidente americano, Donald Trump.

Antes, entre 22 e 25 setembro, Bolsonaro irá pela terceira vez como presidente aos Estados Unidos. Em Nova York, ele participará da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e de reuniões bilaterais.