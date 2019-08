Bolsonaro e chanceler da Alemanha vão conversar sobre queimadas na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (30), que deverá receber até o fim da tarde uma ligação da chanceler alemã, Angela Merkel. Os governantes devem discutir a doação de recursos internacionais para o combate às queimadas e preservação da Floresta Amazônica. Ao deixar o Palácio do Planalto nesta manhã, o chefe do Executivo disse estar preparado para as conversas: “Ela começou com um tom, depois foi para a normalidade. Eu estou pronto a conversar com qualquer um, exceto o nosso querido [presidente da França, Emmanuel Macron], a não ser que ele se retrate sobre a nossa soberania na Amazônia” disse.

A declaração veio após o presidente recusar U$ 20 milhões do G7, grupo formado formado pelas nações mais industrializadas do mundo: Canadá, Estados Unidos, França Itália, Japão, Reino Unido e Alemanha. A quantia seria destinada para conter as queimadas e utilizar aeronaves de combate a incêndios. O presidente francês levantou a possibilidade de construir um novo direito internacional para o meio ambiente e estabelecer um status internacional para a Amazônia.

Além da doação conjunta, a Alemanha, junto à Noruega, é o maior doador para o Fundo Amazônia, programa de cooperação internacional para a preservação ambiental na região, que, no início deste mês, decidiu bloquear os repasses devido à divulgação de dados que apontavam um aumento no desmatamento da maior floresta do mundo.