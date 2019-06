Bolsonaro diz que a possibilidade de demitir Sérgio Moro é “zero”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (14) que é “zero” a possibilidade de demitir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em razão do episódio sobre o vazamento de mensagens entre o ex-juiz da Lava-Jato e procuradores da força-tarefa da operação. “Não existe essa possibilidade [de Moro ser demitido], zero”, disse Bolsonaro em café da manhã com jornalista no Palácio do Planalto, em Brasília.

O presidente destacou ainda que há uma “possibilidade grande” de Moro ser indicado para uma vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). No mês passado, Bolsonaro foi taxativo sobre a indicação: “Ele [Moro] abriu mão de 22 anos de magistratura. A primeira vaga que se abrirá estará a sua disposição. Obviamente, terá que passar por uma sabatina técnico-política no Senado, eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado. Vou honrar esse compromisso com ele”, disse em entrevista.

No café da manhã desta sexta no Planalto, Bolsonaro declarou que não vê maldade em eventuais conversas entre advogados, policiais e promotores. Sobre o caso de Moro, ele afirmou que o ministro “não inventou nada”. “Ele trocou diálogos com algumas pessoas, ele não precisava inventar provas”, disse. “Moro seria a primeira pessoa a me falar se fez algo errado”, reforçou.

“Acredito nele, e o Brasil deve muito a ele por ter conseguido prender corruptos e por buscar um ponto de inflexão na questão que é o câncer do Brasil: a corrupção”, completou. Segundo Bolsonaro, nos encontros que teve com Moro após o episódio, ele disse não ter falado em demissão nem o ministro falou em entregar o cargo.

Moro

Em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que o objetivo da divulgação de mensagens atribuídas a ele e a integrantes da Lava-Jato é tirar o ex-presidente Lula da cadeia.

Moro também disse não reconhecer os diálogos com integrantes da Lava-Jato atribuídos a ele por reportagens do site The Intercept Brasil e argumentou que podem ter ocorrido “inserções maliciosas” em trechos de conversas que ele realmente manteve com outras pessoas.

Ex-juiz da Operação Lava-Jato, Moro também disse acreditar que outra intenção da divulgação das mensagens seria atingir as instituições brasileiras. O ministro desafiou o The Intercept a entregar para as autoridades, como o STF (Supremo Tribunal Federal), todo o conteúdo das mensagens.

