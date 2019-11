Bolsonaro encontra a Seleção Brasileira sub-17 após título mundial

O presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta segunda-feira (18) com atletas e comissão técnica da Seleção Brasileira sub-17 de futebol, após a equipe vencer pela quarta vez o torneio mundial da categoria. No domingo (17), a equipe derrotou o México por 2 a 1 e conquistou o título.

Bolsonaro posou para fotos com os jogadores e equipe técnica. Alguns atletas fizeram sinal de saudação militar com as mãos. Em seguida, o presidente almoçou com a equipe campeã. Torcedor do Palmeiras, o presidente disse aos jogadores que apoiará o Flamengo nesta semana. A equipe carioca enfrenta o River Plate, da Argentina, pela final da Copa Libertadores no sábado (23). O jogo será disputado em Lima, no Peru.

A equipe sub-17 do Brasil venceu o México por 2 a 1 na final do campeonato da categoria, disputado no estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama (DF). A taça conquistada no Distrito Federal é a quarta da Seleção Brasileira sub-17, que já havia sido campeã nos anos de 1997, 1999 e 2003.

A Seleção Brasileira já havia sido campeã nos anos de 1997, 1999 e 2003, devolvendo a derrota para os mexicanos de 2005, em final perdida no Peru. O maior campeão da história do Mundial Sub-17 ainda é a Nigéria, que levou o título em 1985, 1993, 2007, 2013 e 2015.