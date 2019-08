Bolsonaro manda Angela Merkel reflorestar a Alemanha com o dinheiro que deixa de enviar ao Brasil

O presidente Jair Bolsonaro ironizou na quarta-feira (14) a decisão do governo alemão de suspender o envio de recursos para projetos de proteção da floresta amazônica. Em entrevista à imprensa, ele chamou a chanceler Angela Merkel, a quem tem feito críticas públicas, de “querida” e sugeriu que ela utilize o montante para reflorestar a Alemanha. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e da agência de notícias Reuters.

“Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu R$ 80 milhões para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que aqui”, disse.

A embaixada da Alemanha no Brasil disse que a suspensão a decisão de suspensão “reflete a grande preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira”.

O bloqueio dos recursos, por enquanto, não atinge o Fundo Amazônia e não afetará outros projetos financiados pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica alemão.

Segundo a Deutsche Welle, em entrevista ao jornal Tagesspiegel, Svenja Schulze, ministra do Meio Ambiente do país, afirmou que a suspensão pode ultrapassar os R$ 150 milhões.

O desmatamento na Amazônia tem crescido de forma acentuada. A destruição em junho aumentou 90% e em julho 278% — em comparação a junho e julho de 2018 —, segundo dados do Deter do Inpe.

A chanceler alemã já afirmou ver com grande preocupação as ações do atual governo em relação ao desmatamento.

Preocupação semelhante foi demonstrada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que colocou a permanência do Brasil no Acordo de Paris como condicionante para concretização de acordos comerciais.

O governo francês também espera ações concretas do Brasil quanto a questões ambientais, o que, caso contrário, poderia dificultar a relações comerciais entre União Europeia e o Mercosul.

Ataques

Confrontado com a informação de que a Noruega também irá retirar recursos inicialmente destinados ao Fundo Amazônia, no valor de 133 milhões de reais, Bolsonaro mais uma vez respondeu com ataques aos países, incluindo a Alemanha, que no dia anterior também anunciou a suspensão de doações ao Brasil.

“A Noruega não é aquela que mata baleia lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a oferecer de exemplo para nós. Pega a grana e ajuda a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha”, disse o presidente ao ser questionado sobre a decisão dos noruegueses.

Nesta quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, confirmou à Reuters a decisão de suspender os repasses ao Fundo Amazônia -financiado em grande parte por seu país, com uma quantia menor da Alemanha- por discordar das mudanças na gestão do fundo que estão sendo feitas pelo governo de Bolsonaro. O governo suspendeu o conselho e o comitê técnico de administração do fundo.

“A imagem péssima que o Brasil tinha (no exterior) era a subserviência a essas potências. Elas não estão de olho na floresta amazônica, querem a sua soberania e a sua riqueza”, afirmou Bolsonaro. “Nós, na floresta amazônica, temos coisas que o resto do mundo não tem mais. E esse pessoal está de olho nisso.”

Na quarta-feira, a Alemanha já havia anunciado a suspensão de 155 milhões de reais em financiamento para projetos de prevenção de desmatamento da Amazônia.

