Bolsonaro oficializa nova embaixadora venezuelana no Brasil nomeada por Guaidó e não por Nicolás Maduro

De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, os diplomatas venezuelanos que estão no Brasil por indicação do governo de Nicolás Maduro não serão expulsos. “[O recebimento da credencial] apenas oficializa a acreditação da embaixadora [Belandria] junto ao nosso País”, acrescentou o porta-voz.

Em dezembro de 2017, já no governo de Michel Temer (MDB), o encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, foi declarado “persona non grata” pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro. A declaração de “persona non grata” foi feita em resposta à expulsão do embaixador do Brasil na Venezuela, Ruy Carlos Pereira.

Nas cartas entregues a Bolsonaro nesta terça, os diplomatas informam ao governo brasileiro que representam o seu país e, ao receberem a credencial, o presidente da República indica ao chefe de Estado do país do embaixador que o reconhece como representante oficial no Brasil.