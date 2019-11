Política Bolsonaro participa do ato de fundação do seu novo partido, o Aliança pelo Brasil

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

O presidente deixou o PSL. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no palácio da Alvorada Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro participa, na manhã desta quinta-feira (21), em Brasília, do evento de lançamento do partido Aliança pelo Brasil em um hotel perto do Palácio do Alvorada.

Na semana passada, Bolsonaro anunciou a sua saída do PSL, partido pelo qual foi eleito, e a criação da nova legenda. Na terça-feira (19), Bolsonaro assinou a sua desfiliação do partido.

Bolsonaro e seu grupo político vinham se desentendendo, nos últimos meses, com o fundador e presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar (PE). Além de marcar a fundação do novo partido, o evento desta quinta, batizado de 1ª Convenção Nacional da Aliança pelo Brasil, vai apresentar o estatuto e o programa do partido.

Para ser registrado oficialmente e poder disputar as eleições, será necessária a coleta de 500 mil assinaturas em pelo menos nove Estados. Elas precisam ser validadas, uma a uma, pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

