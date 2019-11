Bolsonaro passa o feriado na praia do Guarujá, em São Paulo

“Todo mundo sabe que eu torço para o Palmeiras, mas sou um amante do futebol e estou indo lá para assistir a um espetáculo, eu tenho certeza. E, mais ainda, a torcida do Santos vai me tratar com consideração como eu sempre tratei todas as torcidas do Brasil. No último jogo do Palmeiras aqui, perdemos de 3 a 0. A torcida do Santos sabe que eu respeito o time e a torcida”, disse.

Protestos

Apesar de parte da torcida santista se posicionar contrária à ida do presidente, de terem levantado a tag “#BolsonaroNaVilaNão” e do técnico santista Jorge Sampaoli, também afirmar que espera não ter contato direto com ele antes ou depois do clássico, Bolsonaro afirmou que não teme hostilidade. Já o presidente do time, José Carlos Peres, pediu respeito por parte da torcida. Conforme afirmado em live, Bolsonaro torcerá para o Santos.

Ainda nesta sexta (15), o chefe do Executivo postou um vídeo com uma entrevista concedida pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, confirmando que convidou Bolsonaro para um outro clássico, dessa vez, contra o Palmeiras no próximo domingo (24), em São Paulo. “Uma conversa descontraída com Renato Gaúcho falando de Brasil e futebol. Amanhã [16], na Vila, estarei no clássico SanSão, um abraço às torcidas de Santos e São Paulo”, escreveu o presidente no Twitter.