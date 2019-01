Na tarde dessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o opositor venezuelano Miguel Ángel Martín, presidente do Tribunal Supremo de Justiça no exílio. Acompanhado de um grupo de adversários do presidente Nicolás Maduro, ele pediu apoio do governo brasileiro para aumentar a pressão internacional contra o regime de Caracas.

