Bolsonaro sincero aos deputados do PSL: “Só se elegeram porque usaram meu nome”

O presidente Jair Bolsonaro cansou do fogo amigo, vindo dos deputados do PSL e de partidos aliados atrapalhando ou se opondo aos projetos do governo. Ele colocou na conta do PSL o desgaste que vem sofrendo junto ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro decidiu esclarecer esta questão, em conversas duras com deputados da sigla. Disse que a maioria só se elegeu porque usou seu nome e que, agora, brigam por “carguinhos” no partido.

Três semanas depois, Assembleia aprova diretores do Banrisul

Demorou três semanas. Mas ontem, a Assembleia Legislativa aprovou a indicação dos novos diretores e presidente do Banrisul por 31 votos a 15. Os nomes escolhidos pelo governador Eduardo Leite: Claudio Coutinho Mendes para a presidência do banco e Osvaldo Lobo Pires, Raquel Santos Carneiro, Marcus Vinicius Feijó Staffen, Claise Muller Rauber e Fernando Postal para a diretoria.

Adiada votação da previdência especial dos deputados

Um pedido de vista do líder do governo, deputado Frederico Antunes do PP adiou mais uma vez a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia gaúcha,do projeto que extingue a aposentadoria especial dos deputados estaduais.

O que é a previdência especial dos deputados gaúchos

Pelo sistema, os deputados que aderiram descontam 13,25% do salário, o equivalente a R$ 3.355 mil. O Legislativo paga 26,5% para cada parlamentar (R$ 6.710,39). Pelas regras, um deputado precisa de 35 anos de mandato e 60 anos de idade para se aposentar com o salário integral. Sem isso, ganhará benefício proporcional.O parlamentar pode acrescentar na conta mandatos em outros legislativos, mas tem de recolher retroativamente as contribuições. A Assembleia parcela em até 48 vezes os valores devidos.

AGU defende que Polícia possa combater o crime dentro de universidades

Coisas do Brasil: em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União está pedindo autorização para a realização de operações policiais em universidades, caso seja constatada a prática de crimes como propaganda eleitoral irregular dentro dos campus.

Concentração de bancos continua

A concentração do sistema financeiro diminuiu, mas continua forte. Dados do Banco Central mostram que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander detinham juntos 70,9% dessas operações em 2018, ante uma fatia de 74,3% dois anos antes.

Maria do Rosário, testemunha de Adélio Bispo

O Ministério Público rejeitou o pedido da defesa de Adélio Bispo, autor da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, para que a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) fosse ouvida como testemunha. Maria do Rosário figura em uma lista, ao lado de outros políticos arrolados pela defesa de Adélio Bispo de Oliveira, considerado inimputável pelo Juiz que cuida do caso.

