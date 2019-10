Bolsonaro visita o estádio da Copa de 2022 e o compara com os do Brasil

Encerrando a passagem pelo Qatar, o presidente Jair Bolsonaro visitou nesta segunda-feira (28) o estádio Al Janoub, uma das sedes da Copa do Mundo de 2022. Localizado em Al Wakrah, o estádio é o primeiro construído do zero a ficar pronto para o Mundial. O presidente brasileiro elogiou a arquitetura, a infraestrutura e o conforto, já que o estádio é climatizado. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

No Qatar, a competição será realizada de novembro a dezembro, época em que as temperaturas são mais amenas no país. “Levando-se em conta a estrutura com as demais que vimos no Brasil, parece que foi mais barato”, disse Bolsonaro na visita ao estádio.

Em entrevista à Reuters, o gerente de projeto do Al Janoub, Thani Khalifa Al Zarraa, disse que o custo do estádio deverá ficar entre 240 e 280 milhões de dólares (R$ 956 milhões a R$ 1,1 bilhão).

O estádio Mané Garrincha, mais caro da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e que não foi construído do zero, custou mais de R$ 1,5 bilhão para se adequar ao Mundial.

A organização do torneio de 2022 é alvo de críticas em razão das precárias condições de trabalho a que são submetidos os trabalhadores migrantes do país, muitos deles empregados na construção de estádios para a Copa. Calcula-se que o Qatar tenha 1,9 milhão de trabalhadores migrantes, a maioria de Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão e Filipinas.

Durante a explicação sobre a arena no Qatar, Bolsonaro vestiu a camisa da seleção de futebol do país, presente recebido do emir horas mais cedo. O presidente foi até o gramado, que é fornecido por uma empresa brasileira, e completou o tour pela localidade.

“Eu vim aqui para conhecer o local da grande final entre Flamengo e Liverpool”, disse em tom bem-humorado, referindo-se ao Mundial de Clubes que será realizado no país em dezembro.

Clube carioca

Bolsonaro já havia presenteado o dirigente máximo chinês Xi Jinping com um agasalho do clube carioca durante sua passagem por Pequim, na China.

O Flamengo disputará a final da Libertadores contra o River Plate (ARG), em novembro, para definir o representante da Conmebol no torneio.

Do estádio de Al Wakrah, Bolsonaro seguiu para o aeroporto de Doha, onde embarcou para a Arábia Saudita, última parada da viagem pela Ásia.