Partes de uma bomba aérea foram encontradas no terreno de uma obra na cidade de Straubing, no Sul da Alemanha. Moradores do entorno foram retirados do local, e especialistas avaliam se será possível desativar o dispositivo no local ou se terá de ser removido para ser neutralizado. A descoberta de bombas e outros tipos de material bélico ainda é muito comum na Alemanha.