Boulevard Assis Brasil celebra o Dia dos Namorados com apresentações musicais

O Boulevard Assis Brasil está com uma programação especial que vai embalar a data mais romântica do ano. No sábado (08), às 19h, os casais apaixonados vão poder cantar e dançar ao som de um show cover de Elvis Presley.

Na apresentação, intitulada Johnny Grace – Elvis in Concert, o público poderá curtir as canções clássicas que o artista interpretou entre os anos 60 e 70. O cantor Johnny Grace subirá no palco ao lado da banda Burning Love, em uma apresentação que contará com guitarras, baixo, bateria, teclado e backing vocal.

Já no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, às 19h30min, será realizado um espetáculo com música ao vivo interpretado pelo cantor e compositor Lucas Berton. Com uma levada mais intimista e um repertório repleto de canções românticas, o cantor trará obras como Shallow, de Lady Gaga, Perfect, de Ed Sheeran, Amei te ver e Coisa linda, de Tiago Iorc, e Eu sei que vou te amar, de Tom Jobim. Ambos os shows serão realizados na praça de alimentação do empreendimento e têm entrada gratuita.

