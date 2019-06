Boulevard Laçador apresenta a exposição Hall de Memórias da Varig

Os amantes da aviação agora têm mais uma novidade para conferir no Boulevard Laçador com a exposição Hall de memórias da Varig. A mostra, que está à disposição do público no hall do prédio principal do shopping, exibe quadros de aviões, de ex-presidentes e colaboradores da empresa, sendo acompanhadas de textos informativos, que contextualizam os documentos.

Entre as fotos exibidas estão a das comissárias da Varig no saguão de Nova York, em 1955, em registro que marcou o início dos voos do modelo Lockheed L-1049 Super Constellation; e a tripulação ao lado de um Boeing 707, no início dos anos 60, que, naquele momento, passou a realizar a mais longa rota regular sem escalas entre Rio de Janeiro e Nova York.

Além dos quadros, a mostra ainda apresenta 12 miniaturas de aeromodelos que marcaram a história da companhia. Entre os aviões em escala reduzida, está o DC-10, modelo que foi dado à Varig em 1974 e que veio diretamente da fábrica da McDonnel, na Califórnia. A exposição é gratuita e está aberta para visitação diariamente das 8h30min às 23h30min.

