O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, renunciará antes do fim do seu mandato, em 28 de abril, anunciou nesta segunda-feira (1º) a presidência da República em um comunicado citado pela agência estatal de imprensa APS. O chefe de Estado tomará “medidas para garantir a continuidade do funcionamento das instituições estatais durante o período de transição”, disse o comunicado.