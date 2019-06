O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu nesta sexta-feira (28), último pregão do semestre, monitorando o primeiro dia da cúpula do G20, no Japão, e de olho em avanços da agenda econômica nacional como pano de fundo. O Ibovespa subiu 0,24%, a 100.967 pontos e fechou o mês com alta acumulada de 4,06%. No primeiro semestre, a bolsa já subiu 14,88%.

Deixe seu comentário: