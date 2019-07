O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira (29), em semana de decisões sobre as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O Ibovespa subiu 0,65%, aos 103.482 pontos. A cena corporativa também repercutia no pregão brasileiro, com a temporada de balanço ainda nos primeiros dias.

