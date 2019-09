A Bovespa fechou em alta nesta quara-feira (4), acompanhando as praças internacionais e o cenário exterior mais favorável, depois de dados da China terem aliviado preocupações de desaceleração do crescimento global, e de olho na tramitação da reforma da Previdência no Congresso. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, subiu 1,52%, aos 101.200 pontos.