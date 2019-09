O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira (09), no quarto pregão consecutivo no azul, puxado mais uma vez por ações de bancos, além de blue chips (ações mais líquidas) e papéis de empresas de commodities. O Ibovespa encerrou o dia em valorização de 0,24%, a 103.180 pontos. No mês, a bolsa acumula alta de 10% e, no ano, de 17%.

