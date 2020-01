Notas Brasil Bovespa fecha em alta

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira (13), após seis pregões em baixa, recuperando os 117 mil pontos. O avanço foi apoiado no cenário relativamente positivo no exterior, além da recuperação dos papéis dos bancos do país e avanço das ações da Vale. Nesta segunda, o Ibovespa subiu 1,58%, aos 117.325 pontos.

