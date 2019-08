O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, recuou nesta sexta-feira (09), afetado pelo viés negativo nos mercados externos, com temores sobre a estabilidade do governo italiano e pelas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. O Ibovespa caiu 0,11%, a 103.996 pontos. Na semana, a bolsa subiu 1,32%. No ano, tem alta acumulada de 18,36%.

